الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب نيوكاسل يونايتد يحسم موقفه من التعاقد مع دي خيا في يناير

ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا

حسم إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، موقفه بشأن التعاقد مع النجم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، في الشتاء المقبل.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة فريق نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع دي خيا، في صفقة انتقال حر خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، لتعويض غياب نيك بوب، حارس نيوكاسل، بعد إصابته.

مدرب نيوكاسل يونايتد يحسم موقفه من التعاقد مع دي خيا

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات إيدي هاو، الذي قال:"بوب سيخضع لعملية جراحية يحتاج إليها ضروريًا، وقد يغيب لأكثر من 4 أشهر، لا نعلم حتى الآن موعد عودته".

وعن إمكانية التعاقد مع دي خيا، قال إيدي هاو: "دي خيا لاعب مميز، ولكننا لم نقم بأي مفاوضات مثلما يُذكر في الصحافة".

وأوضح:"نثق في قدرات مارتن دوبرافكا، إنه دائمًا في المستوى عندما نحتاج إليه، فهو حارس من الطراز الرفيع".

وكان دي خيا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده في شهر يونيو الماضي، ولم يوقع مع أي نادٍ آخر في الميركاتو الصيفي.

وتعرّض نيك بوب لإصابة قوية في الكتف، خلال مشاركته في مباراة فوز نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف، والتي أقيمت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يغيب الحارس الإنجليزي نيك بوب، صاحب الـ31 عامًا، لفترة طويلة قد تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

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موعد مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق نيوكاسل يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، غدًا الخميس، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط.

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