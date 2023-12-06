الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلان لحيازتهما كمية من عقار الترامادول للإتجار بها غرب الإسكندرية

حبس عاطلان
حبس عاطلان

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصدر ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزاوله نشاطهما الإجرامي بالاتجار بالعقاقير المخدرة في منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما وألقي القبض عليهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 20000 قرص مخدر من عقار الترامادول المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2000000 جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلان الترامادول غرب الإسكندرية للاتجار النيابة العامة

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