الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 618 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

مخالفة لقائدي دراجات
مخالفة لقائدي دراجات نارية

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفة قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة وزارة الداخلية

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