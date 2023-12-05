ضبط 559 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات موسعة، خلال الـ24 ساعة، حيث ضبطت مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة ورفع السيارات المتروكة وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الالكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 559 مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.