الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة فى المعادى

جثة
جثة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتسليم الجثة لذويه وضبط وإحضار السائق الهارب.

وتبين من أقوال الشهود أن المجني عليه دهسته سيارة مسرعة ومجهولة أثناء عبوره الطريق، وهروب القائد عقب صدمه.

 كان لقى عامل مصرعه دهسًا أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع المعادي جنوب القاهرة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل به إصابات وكسور متفرقة بالجسـم، إثر ادعاء مصادمة أثناء عبوره الطريق.

بالفحص تبين أنه حال عبور "حسن. م"، الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة، لاذ قائدها بالفرارنتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وأمكن تحديد السيارة المرتكبة الحادث.

اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

التصريح بدفن جثة عامل ضبط وإحضار السائق الهارب أقوال الشهود

مواد متعلقة

إحالة لص شقق المعادي لمحكمة الجنح

تجديد حبس اثنين بتهمة قتل عامل في المعادي

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة في مباراة شباب بلوزداد

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة