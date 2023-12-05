التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتسليم الجثة لذويه وضبط وإحضار السائق الهارب.

وتبين من أقوال الشهود أن المجني عليه دهسته سيارة مسرعة ومجهولة أثناء عبوره الطريق، وهروب القائد عقب صدمه.

كان لقى عامل مصرعه دهسًا أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع المعادي جنوب القاهرة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل به إصابات وكسور متفرقة بالجسـم، إثر ادعاء مصادمة أثناء عبوره الطريق.



بالفحص تبين أنه حال عبور "حسن. م"، الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة، لاذ قائدها بالفرارنتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وأمكن تحديد السيارة المرتكبة الحادث.



اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.