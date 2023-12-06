الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. تحديد لجنة انتخابية للمغتربين في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

المهندس مصطفى أبوحديد
المهندس مصطفى أبوحديد

قال المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية في محافظة الإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أعطى توجيهات بسرعة تجهيز لجنة انتخابية تيسيرا على المستثمرين أصحاب الشركات والمصانع بوجود لجنة انتخابية للوافدين من خارج محافظة الإسماعيلية لتسهيل العملية الانتخابية بمقر لجنة خدمات المنطقه الصناعية أيام 10، 11، 12 من ديسمبرالجاري.

 

ندوات للمشاركة في الانتخابات 

وأوضح أبو حديد، أنه تم عقد عدة ندوات لتوعية العاملين بالمصانع وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستورى وضرورة المشاركة الإيجابية، مشيرا إلى توفير وسيلة مواصلات تيسيرًا على الموظفين والعاملين الوافدين من خارج محافظة الإسماعيلية للتوجه لمقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم داخل مقر لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية.  


وأضاف، أن المشاركة الانتخابية تزيد وتعزز من الوحدة الوطنية والتضامن والتكافل الاجتماعى، وترفع مستوى الوعي السياسي فى المجتمع مما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل وتزداد حيويتها وتساهم فى صلابة الجسد السياسى فى المجتمع كما أن المشاركة الانتخابية الكبيرة تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتعزز من احترام العالم لنا وتغلق الطرق والأبواب أمام المتآمرين ضد الوطن.

 

وشدد على أهمية المشاركة الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية خاصة أنه تم قطع أشواط كبيرة فى هذا الأمر خلال السنوات الماضية؛ ويجعلنا نستكمل استراتيجية الجمهورية الجديدة التى بدأنا فى تنفيذها لبناء الدولة والإنسان معا بالاضافة إلى أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل.

 

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