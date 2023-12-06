حملة فريد زهران تشكر أعضائها: جهودهم ساهمت في انتشار اسم مرشحنا وأفكاره

وجه باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رسالة لكل أعضاء الحملة شكرهم فيها على الجهد الذي بذلوه طوال الأيام الماضية والذي ظهرت نتائجه في انتشار اسم المرشح وأفكاره وبرنامجه.

العمل بغرفة العمليات لمتابعة التصويت في الداخل سيبدأ من يوم السبت

وقال مدير الحملة في رسالته، إن العمل بغرفة العمليات لمتابعة التصويت في الداخل سيبدأ من يوم السبت القادم 9 ديسمبر الساعة 5 مساء للتجهيز والاستعداد، على أن تنعقد الغرفة يوميا كل أيام التصويت "الأحد والإثنين والثلاثاء – 10 و11 و12 ديسمبر" من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

ودعى باسم كامل كل أعضاء الحملة للمشاركة، موضحا أن العمل سيتم تقسيمه على فترتين صباحية ومسائية.

كما طالب الجميع بتكثيف النشرعلى منصات التواصل الاجتماعي وتكثيف التواصل مع المعارف والأصدقاء ودعوتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح فريد زهران.

دعوة للمشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة

وكان قد عقد المرشح الرئاسي فريد زهران لقاءا جماهيريا مع أهالي قرية سندوة بمركز الخانكة في القليوبية، واستمع زهران خلال اللقاء لمطالبهم، واجري حوار مع المواطنين حول برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسى فريد زهران بقرية سندوه بالقليوبية.

وطالب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، بضرورة تطوير قرى محافظة القليوبية، وتنمية البنية التحتية بالمحافظة.

وشدد الشناوي أثناء كلمته في المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية سندوه بالقليوبية، على ضرورة تأهيل الطرق المؤدية للقرية ولكافه القرى فالحال هنا مؤسف ويتطلب تغيير حقيقي.

ودعا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية واختيار من يرونه مناسبا، ليقود البلاد فى السنوات القادمة.

ومن جهتها، دعت منى عبد الراضي، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح فريد زهران، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار فريد زهران.

وقالت في مؤتمر المرشح بمحافظة القليوبية، إن الوضع الاقتصادي الحالي لم يعد يحتمل، خاصة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت أن التغيير أصبح ضروريًا لتحسين حياة المصريين، في المجالات المختلفة خاصة الصحية والتعليمية وغيرها.

