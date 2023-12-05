فريد زهران في برنامجه الانتخابي: ملتزم بخلق بيئة إيجابية تعزز مشاركة الشباب

كشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن التزامه بخلق بيئة إيجابية تضمن تعزيز مشاركة الشباب من خلال تنمية قدراته وتعزيز طاقاته الإبداعية والعملية وتمكينه سياسيًّا في مجتمع عصريٍّ وآمِنٍ وديمقراطي، وبالذات من خلال تعزيز مشاركة الشباب بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيله، وتفعيل عمل برامج إقراض المرأة والشباب، وتعزيز منظومة الإقراض الاجتماعي.

إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية

وأضاف زهران في برنامجه الانتخابي، أن رؤيته تلتزم بالعمل على إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بما يَفي بالنِّسَب الدستورية الخاصة بتمثيل الشباب، خلال عامَيْ 2024-2025، بما يضمن مشاركتهم الإيجابية في صنع القرار على المستويات القاعدية المختلفة.

وفيما يخص ملف البيئة، قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يولي أهمية خاصة لتطوير ملف البيئة والمناخ في مصر، ويسعى لمواجهه التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية، والتي تدفع ثمنها الفئاتُ الأكثر فقرًا.

واضاف زهران، في برنامجه الانتخابي، أنه ملتزم بالعمل لتقديم حلول فعَّالة، من خلال برنامج يعمل على عدَّة محاور؛ أهمها، العمل على مُراجَعة السياسات الحكومية، بما يُحفِّز التَّحوُّلات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بشكل يضمن استدامتها.

ولفت زهران إلى أنه سيعمل على الاستثمار في الطاقة المتجدِّدة وتحسين كفاءة الاستهلاك الطاقي، وكذلك تعزيز حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التَّنوُّع البيولوچي.

تطبيق سياسات وإجراءات متوازنة للتَّكيُّف مع التَّغيُّرات المناخيَّة

وأشار المرشح الرئاسي إلى أنه سيعمل على تطبيق سياسات وإجراءات متوازنة للتَّكيُّف مع التَّغيُّرات المناخيَّة، والتخفيف من حِدَّته، كالعمل على مُبادَلة الديون بمشروعات استثمارية خضراء؛ للتَّكيُّف مع التَّغيُّر المناخي.

وتابع: “تشجيع الزراعة المستدامة، وإدارة النفايات، وتعزيز الأنظمة الذكية مناخيًّا، بالاضافة الى تعزيز مفهوم العدالة المناخية، والتَّحوُّل إلى الاقتصاد الأخضر؛ بما يُعزِّز من كفاءة استخدام الموارد، وضمان أمن الطاقة”.