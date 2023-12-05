المرشح الرئاسى فريد زهران بالقليوبية: أطالب الناخب اختيار مرشحه حسب قناعته

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل منافسة تسعى لتحقيق الأفضل للوطن وتسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن وتسعى للتغيير واختيار الأنسب من بين المرشحين من أجل تحقيق الإصلاح.

جاء ذلك خلال كلمة المرشح الرئاسي فريد زهران، في مؤتمر جماهيري أقامه أمانة حزب العدل بالقليوبية بقرية سندوة لدعم المرشح، بحضور العشرات من الأهالي والمواطنين وأعضاء حملة المرشح، بالتنسيق مع محمد عجاج أمين حزب العدل بالقليوبية وعضو الهئة العليا للحزب.

وأوضح زهران، خلال المؤتمر، أن المشاركة في الانتخابات والتصويت أمر هام وضروري، مشيرا إلى أن تحالف الأحزاب قدمه كمرشح لدعم الاستقرار مما يضع مسئولية على الناخب بأن يشارك في التصويت وأن يعطي صوته لمن يريد بملأ إرادته.

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الجميع يسعى إلى الاستقرار والعمل على الإصلاح، خاصة لإنقاذ الاقتصاد فالكل عليه التوحد وإبداء رأيه بدون أي ضغوط من أجل الخروج من أزمات الوطن من خلال برنامج إصلاح به حلول عملية لمشاكل المواطنين، يتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية قائلا: “إن المواطن عليه أن يختار من يراه مناسبا للمرحلة وفق قناعته عبر الصندوق واستخدام حقه في التصويت بموضوعية وشفافية”.

كما تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية فى تجهيزها لاستقبال جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم، وتلافى أى ملحوظات ومعالجتها حتى تظهر الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق أمام المواطنين والعالم؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم تفقد 23 مقر لجنة انتخابية موزعة على قرى 5 وحدات محلية بالمركز والمدينة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على النظافة العامة ورفع الإشغالات ومنع تواجد باعة جائلين وصيانة جميع الخدمات والمرافق اللازمة أيام العملية الانتخابية والتى تشمل مصادر الإنارة الجيدة ومياه الشرب وتهوية نوافذ اللجان الانتخابية وتوفير وسائل الأمان اللازمة بكل لجنة وبذل كافة الجهود للقضاء على أى مشكلات سواء حالية أو طارئة والتغلب عليها فورا من خلال التواجد الدائم لجميع مسئولى المرافق والخدمات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كافة الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة والوحدات القروية التابعة للمركز والمدينة بالعمل على تهيئة المناخ والأوضاع لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع فى سهولة ويسر، وكذالك المرور بشكل يومى مستمر لرصد أى معوقات أو مشكلة طارئة ومعالجتها فورا لظهور الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق الذى يرفع صور مصر أمام العالم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه يوجد غرفة عمليات داخل ديوان عام مجلس المدينة تم ربطها بجميع مراكز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل على مدارس الساعة فى تلقى أى شكاوى على مستوى المركز والمدينة خلال العملية الانتخابية والتواصل مع المختصين لحلها والقضاء عليها فورا.