رصد 65422 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين وتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 65422 مخالفة مرورية متنوعة بينها 15182 مخالفة تجاوز السرعة المقررة من بينها 516 مخالفة السير بدون تراخيص، و143 دراجة نارية مخالفة، و1430 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 24 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.