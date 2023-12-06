الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رصد 65422 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين وتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 65422 مخالفة مرورية متنوعة بينها 15182 مخالفة تجاوز السرعة المقررة من بينها 516 مخالفة السير بدون تراخيص، و143 دراجة نارية مخالفة، و1430 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 24 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإدارة العامة للمرور حملات موسعة قائدي السيارات لوائح المرور تحقيق الانضباط مخالفة السير بدون تراخيص مخالفة موقف عشوائى الإجراءات القانونية

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