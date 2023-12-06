الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "برامول لين".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل ملاحقة أرسنال والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فولهام بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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في المقابل، يرغب فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.

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