إحالة المتهم بضرب ابنته حتى الوفاة بالسلام للجنايات

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل ابنته تعذيبًا حتى الموت لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة بغرض تأديبها.



كان جرى العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وتبين أنها توفيت نتيجة تعدي والدها عليها لتأديبها.

وتبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.