الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بضرب ابنته حتى الوفاة بالسلام للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، المتهم بقتل ابنته تعذيبًا حتى الموت لمحكمة الجنايات. 

 

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إحالة عاطل للجنح لاتهامه بضرب شاب وفتاة فى الشارع بدار السلام

وذكر قرار الإحالة، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة بغرض تأديبها.

 

 
كان جرى العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وتبين أنها توفيت نتيجة تعدي والدها عليها لتأديبها.

 

وتبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها، وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الجنايات نيابة السلام قرار الاحالة جثة فتاة السلام الإجراءات القانونية

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