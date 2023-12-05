الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنح لاتهامه بضرب شاب وفتاة في الشارع بدار السلام

حبس
حبس

أحالت نيابة دار السلام في قرارها الصادر اليوم عاطل لمحكمة الجنح، تهميدًا لمحاكمته بتهمة التعدى بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما فى الشارع عقب نشوب خلافات بينهما.

ورصدت أجهزة الأمن منشور بمقطعى فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وتنفيذا لتوجيهات مدير أمن القاهرة تم تشكيل فريق بحث للتحري، حيث  تبين أنه تلقى قسم شرطة دارالسلام بلاغا من "طالبة، عامل "مصابان بجروح فى أماكن متفرقة من الجسم " مقيمان بدائرة القسم) وأكدا تضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

نيابة دار السلام محكمة الجنح التعدى بالضرب على فتاة وشاب اجهزة الامن مدير أمن القاهرة

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