اتحاد الجمعيات: 27 غرفة عمليات لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاتحاد أنشئ 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات بالتعاون مع الغرفة المركزية والمحافظين لمتابعة الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني تجاه كل من له حق الانتخاب، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر من أرقى أنظمة الانتخابات حول العالم.

وأضاف عبدالقوي لـ"الدستور"، أن الاتحاد أطلق مبادرة انزل شارك مصر الأهم لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات لرسم مستقبل بلدهم، بالإضافة إلى توعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية، وتقديم التيسيرات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم للجان، خاصة الفئات الأكثر احتياجا فى مقدمتهم ذوي الإعاقة والسيدات والرجال المسنين.

الظروف الراهنة تحتاج إلى دعم استقرار البلاد

وتابع أن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تحتاج إلى من يدعم استقرار البلاد في ظل المتغيرات العالمية وتكون لدية الرؤية والدراية الكافية للتعامل مع الأزمات من أجل دعم الأمن والاستقرار في البلاد.

واستطرد، أن المبادرة من خلال كوادرها ستعد ملفا شاملا حول الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الوصول للجان الانتخابية.

وأوضح أن ما تشهدة مصر حاليا هو عرس ديمقراطي بكل المقاييس، يؤكد على الريادة المصرية التي شهد بها العالم مؤخرا وخاصة في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية.

وأضاف أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية مقدرة من العالم أجمع في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الداعم دائما لحقوق هذا الشعب على مر التاريخ.

وكان قد أعلن طلعت عبد القوي، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية يكون مقرها الاتحاد بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولًا بأول.

