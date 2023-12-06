الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الجمعيات: 27 غرفة عمليات لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاتحاد أنشئ 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات بالتعاون مع الغرفة المركزية والمحافظين لمتابعة الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني تجاه كل من له حق الانتخاب، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر من أرقى أنظمة الانتخابات حول العالم.

وأضاف عبدالقوي لـ"الدستور"، أن الاتحاد أطلق مبادرة انزل شارك مصر الأهم لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات لرسم مستقبل بلدهم، بالإضافة إلى توعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية، وتقديم التيسيرات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم للجان، خاصة الفئات الأكثر احتياجا فى مقدمتهم ذوي الإعاقة والسيدات والرجال المسنين.

 

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد استمرار المساعدات لغزة حتى بعد انتهاء الحرب

الظروف الراهنة تحتاج إلى دعم استقرار البلاد

وتابع أن المرحلة الحالية والظروف الراهنة تحتاج إلى من يدعم استقرار البلاد في ظل المتغيرات العالمية وتكون لدية الرؤية والدراية الكافية للتعامل مع الأزمات من أجل دعم الأمن والاستقرار في البلاد.

واستطرد، أن المبادرة من خلال كوادرها ستعد ملفا شاملا حول الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الوصول للجان الانتخابية.

وأوضح أن ما تشهدة مصر حاليا هو عرس ديمقراطي بكل المقاييس، يؤكد على الريادة المصرية التي شهد بها العالم مؤخرا وخاصة في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية.

وأضاف أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية مقدرة من العالم أجمع في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الداعم دائما لحقوق هذا الشعب على مر التاريخ.

وكان قد أعلن طلعت عبد القوي، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية يكون مقرها الاتحاد بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولًا بأول.
 

طلعت عبد القوي الانتخابات مبادرة غرفة عمليات المواطنين

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد أروقة "البيت النوبى" للحرف اليدوية

التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انقلاب أتوبيس المنيا

القباج تزور الأقصر.. وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن "بر أمان"

وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم المكلفين المتميزين بالخدمة العامة

غدًا.. تسليم 300 مركب صيد لصغار الصيادين بأربع محافظات

وزيرة التضامن تفتتح مركز الأحباب لخدمات الأسرة والطفولة بمدينة السادس من أكتوبر

رفع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2023

لمناهضة العنف ضد المراة.. الدولة تستهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد سلامتها

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

وزيرة الثقافة تدعم مبادرة الدستور «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى ينقل معتقلًا من 37 عامًا إلى المستشفى