رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد استمرار المساعدات لغزة حتى بعد انتهاء الحرب

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، إن الشعب المصري الوحيد الذي وقف بحق تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن التركيز حاليًا على المساعدات الغذائية والدوائية.

وأوضح أن المساعدات الغذائية عبارة عن وجبات جافة، حتى لا تحتاج لوقود من أجل طهيها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الأشقاء الفلسطينيين لمعرفة احتياجاتهم.

ولفت إلى أن المساعدات مكملة حتى بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن العمل مستمر في تجميع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.