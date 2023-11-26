الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد استمرار المساعدات لغزة حتى بعد انتهاء الحرب

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، إن الشعب المصري الوحيد الذي وقف بحق تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن التركيز حاليًا على المساعدات الغذائية والدوائية.

وأوضح أن المساعدات الغذائية عبارة عن وجبات جافة، حتى لا تحتاج لوقود من أجل طهيها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الأشقاء الفلسطينيين لمعرفة احتياجاتهم.

ولفت إلى أن المساعدات مكملة حتى بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن العمل مستمر في تجميع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية المساعدات لغزة الحرب الدكتور طلعت عبد القوى التحالف الوطني الحياة اليوم فضائية الحياة القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

استشارى تغذية يوضح أسباب الأنيميا وفقر الدم وطرق العلاج

"متمسحيش الشات".. كيفية التعامل في حالة تعرض فتاة للابتزار الإلكتروني

تفاصيل مبادرة "100 حلم للمستقبل" لأبناء الصعيد للدراسة بجامعات العاصمة الإدارية

سناء منصور: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى مهم

"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يكشف تفاصيل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

مشاهد فرحة خروج الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال

رضا حجازى لـ"حديث القاهرة": التعليم الرقمى جزء لا يتجزّأ من المنظومة الآن

"13 إسرائيليًا و4 من تايلاند".. أول صور لوصول المحتجزين الإسرائيليين لمعبر رفح المصرى

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

نقيب الممثلين ونجوم الفن يرافقون طارق عبدالعزيز بمستشفى الشيخ زايد

أوباما يمنح الزمالك التقدم على أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟