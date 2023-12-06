مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والمحبين، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة المقاولون العرب ضد الداخلية في الدوري المصري، مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد شيفيلد يونايتد، مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فولهام ضد نوتينجهام فورست: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة برايتون ضد برينتفورد: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة كريستال بالاس ضد بورنموث: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي: في الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي: في الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مبايات اليوم الاربعاء في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة مارسيليا ضد ليون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

- مباراةساربروكن ضد آينتراخت فرانكفورت: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة Dubai Sports 2 HD

- مباراة باير ليفركوزن ضد بادربورن: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة شتوتجارت ضد بروسيا دورتموند: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة هيرتا برلين ضد هامبورج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة فيورنتينا ضد بارما: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- مباراة يسلانو ديبورتيفو ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة انتيكيرا ضد هويسكا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة الاتحاد الرياضي بارباسترو ضد ألميريا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة اندراكس ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة مالاجا ضد إلدينسي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة فالا دي ايجويس ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة فيلانوفينسي ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة ليفانتي ضد أموريبيتا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة أتلتيكو أستورجا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة توديلانو ضد لاس بالماس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.