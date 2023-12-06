العراق يستعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف 10 سنوات

تنطلق في العراق في الثامن عشر من الشهر الجاري، انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف دام نحو عشرة أعوام لانتخاب إدارات محلية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، أنها استكملت كل إجراءات الانتخابات بموعدها في الثامن عشر من الشهر الجاري، فضلا عن أنها أجرت عدة عمليات محاكاة للتأكد من خطوات إجراء عمليات الاقتراع والتصويت قبيل انطلاق سير الانتخابات.

قيادة العمليات المشتركة العراقية

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ووزارتا الداخلية والدفاع، استكمال إجراءاتها لتأمين الحماية الأمنية للمراكز الانتخابية وعمليات نقل صناديق الاقتراع وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بسهولة من دون تطبيق إجراءات حظر التجوال.

وتشهد المدن العراقية والشوارع والمساحات العامة أوسع عملية للدعاية الانتخابية للتعريف بالمرشحين تتمثل بنشر الصور والبوسترات بمختلف الأحجام والأشكال فضلا عن تنظيم التجمعات الجماهيرية للتعريف ببرامج المرشحين، كما قامت وسائل الإعلام والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بدور مماثل للتعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أكبر كيان شيعي من أبرز الغائبين عن انتخابات مجالس المحافظات بعد أن قرروا المقاطعة وحث جمهورهم على عدم المشاركة في عملية التصويت؛ ما خلق إرباكا داخل المكون الشيعي وبالتالي فقدان عدد كبير من المقاعد لصالح المنافسين.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

كما شكل قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من البرلمان وإعفائه من منصب رئيس البرلمان ضربة سياسية كبيرة للحلبوسي كونه يقود أكبر قائمة انتخابية للمكون السني تنتشر في عدد كبير من المحافظات ذات الكثافة السنية.

وترى الأوساط السياسية في العراق ان انتخابات مجالس المحافظات ستشهد إقبالا ضعيفا من قبل جمهور الناخبين على خلفية غياب التيار الصدري من مشهد الانتخابات لما يمثلة من كتلة شعبية واسعة لكن نتائجها ستكون مقبولة بأية نسبة مشاركة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يتجاوز 16 مليون ناخب من المدنيين والقوات العسكرية والأمنية النازحين وفق البطاقة الانتخابية البايرومترية التي تعتمد حصرا في عملية التصويت.

كما حددت المفوضية 7766 مركز اقتراع في بغداد والمحافظات تضم 38 ألفا و40 محطة اقتراع لاستقبال الناخبين.