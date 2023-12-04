الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية فى العراق

أحد القواعد الأمريكية
أحد القواعد الأمريكية

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق ضد تهديد وشيك في موقع إطلاق طائرات مسيرة.

وعلى جانب آحر، قالت مصادر أمنية عراقية، إنه تم مقتل 5 عناصر من ميليشيا عراقية في ضربة يشتبه أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذتها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق،  أنها استهدفت قاعدة أمريكية في القرية الخضراء شمال شرق سوريا بطائرة مسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف قاعدة عين الاسد الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة.

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