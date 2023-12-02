السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتخابات الرئاسة .. بدء التصويت فى العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بانطلاق تصويت المصريين في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال والسعودية وروسيا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ المصريون، الإدلاء بأصواتهم في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

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