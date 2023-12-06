رئيس "عربية النواب" مؤيدا السيسي فى الانتخابات الرئاسية: جعل الدولة راسخة وصاحبة قرار

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة كبيرة ومستقلة ولها دورها التاريخي والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وفى القلب منها القضية الفلسطينية بصفة خاصة معربًا عن ثقته التامة فى أن الشعب المصرى العظيم لن يتوانى لحظة فى دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

جعل الدولة المصرية دولة راسخة وصاحبة قرار

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية يفخرون أمام العالم كله بالزعيم البطل الرئيس السيسي الذى جعل الدولة المصرية دولة راسخة وصاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

نجح فى فرض رؤية مصر

وأكد أن الرئيس السيسى نجح فى فرض وتأييد العالم كله لرؤية مصر الرافضة وبشكل قاطع وحاسم لمبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم فالكثير من الدول مثل أمريكا وغيرها من دول العالم غيرت رأيها وأعلنت تأييدها لرؤية الرئيس السيسى برفض تهجير أهالي غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن الأسر المصرية من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال سوف يصطفون فى طوابير أمام اللجان الانتخابية لتأييد ودعم وانتخاب الرئيس السيسى لنقول للعالم كله أنه لا بديل عن الرئيس السيسى لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المصريين على وعى وإدراك كاملين بأن هناك ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة والرئيس السيسى هو الأجدر والذى لديه القدرة والكفاءة للاستمرار فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها فى جميع أنحاء مصر.