الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة السياسية واجب وطني على كل مصري، مؤكدا أهمية التواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية في أي استحقاق دستوري، مُشيرًا إلى اهمية دور الشباب في العملية السياسية.

وأضاف “مقلد” خلال كلمته في ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمركز مؤتمرات الأزهر، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية وإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا إلى سيناء، في محاولة لتصفية القضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضح نائب التنسيقية، أن مصر قدمت جهودا إغاثية وسياسية للشعب الفلسطيني منذ بدء فترة العدوان عليها، لافتا إلى أن الموقف المصري معلن وواضح للجميع تجاه القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد المزايدة عليه.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت سلسلة من الندوات التثقيفية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية وممارسة حقهم في الديمقراطية.

النائب أحمد مقلد مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين استحقاق دستوري العملية السياسية

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