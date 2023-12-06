شوبير يكشف كواليس جديدة فى صراع الأهلى والزمالك على ضم نجم مودرن فيوتشر (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر كواليس صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد نجم مودرن فيوتشر والمنتخب الوطني الأول، بشأن صراع القطبين الأزلي الأهلي والزمالك لضم اللاعبين.

شوبير: الانتخابات سلاح الزمالك

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "الزمالك بدأ بالفعل في جس نبض اللاعب بشأن انضمامه للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024).

وأضاف: "هناك محاولات تتم حاليًا من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع وسيط مقرب من عمر كمال، خاصة مع تأكيدات مسئولو الأبيض بقرب انتهاء أزمة القيد".

تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك ممنوع حاليًا من إبرام أي صفقات، بقرار من "فيفا"، بسبب مستحقات نادي لشبونج البرتغالي المالية في صفقة إعادة شيكابالا مجددًا للفارس الأبيض.

وأشار شوبير إلى أن هذا العضو يريد الحصول على توقيع نجم مودرن فيوتشر، باعتبارها صفقة انتخابية على الرغم أنه باقى 4 سنوات على الانتخابات الجديدة للزمالك.

وأردف: "لو كان العضو يعمل لمصلحة نادي الزمالك لا مانع، لكن الموضوع يبدو مختلفًا تمامًا".

وعن موقف الأهلي من الصفقة، أوضح شوبير: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أبلغ مسئولى الأحمر برغبته في ضم اللاعب".

وواصل: "عدلي القيعي يدير الملف بنفسه عن طريق تواصله المباشر مع والد اللاعب، الموضوع يبدو متوقفًا خلال هذه الفترة، لاسيما أنه لم يحدث أي تواصل بين الطرفين منذ أكثر من 10 أيام".

وارتبط اسم عمر كمال عبدالواحد، جناح نادي مودرن فيوتشر الدولي، بالانتقال للأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024)، بعد أدائه المميز مع فريقه خلال الموسم الحالي (2023 /2024).

وينتهي عقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق داخل مصر أو خارجها، خلال شهر يناير المقبل (2024)، دون الرجوع لمسئولو فيوتشر، حسبما تنص لوائح فيفا على ذلك.

يذكر أن عمر كمال عبدالواحد قد انضم لمودرن فيوتشر، خلال عام 2020، معارًا من نادي الزمالك، بسبب وقف القيد للفارس الأبيض خلال تلك الفترة.

وعقب انتهاء إعارة عمر كمال، نجح مسئولو مودرن فيوتشر في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.