هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت زيادة كميات الوقود التى تدخل لغزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء عالمية: طلبت واشنطن زيادة كمية الوقود التي تدخل القطاع، لتصبح 120 ألف لتر يوميًا بدلًا من 60 ألف لتر، بشكل فوري.

وأوضحت الهيئة: أن مسئولين كبارًا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلوا رسالة بهذا الطلب إلى نظرائهم الإسرائيليين.

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لا تستطيع الحفاظ على مستوى عملياتها في غزة

وقال مسئولون أمريكيون للشبكة الأمريكية "سي إن إن" إن إسرائيل لا تستطيع الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى في غزة.

الحرب في غزة

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية: إن التقييمات الأمريكية الحالية تظهر أيضًا أن إسرائيل لا تستطيع ببساطة الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى، وخاصة جنود الاحتياط المعبأين، كما تحتاج إسرائيل أيضًا إلى الرد على الهجمات شبه اليومية التي تشنها جماعة حزب الله على حدودها الشمالية.

ويأمل المسئولون الأمريكيون أن تنتقل إسرائيل إلى استراتيجية أكثر استهدافًا بحلول شهر يناير، والتي ستشبه الطريقة التي انتقلت بها الولايات المتحدة من القتال المكثف في العراق وأفغانستان إلى حملة أكثر ضيقًا ضد القادة الإرهابيين، حسبما قال مسئولون أمريكيون كبار لشبكة CNN، وقال أحد المسئولين إن المسئولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن هذه هي نيتهم.

استمرار العملية العسكرية حتى يناير

ويتوقع المسئولون الأمريكيون أن تستمر المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي لغزة الذي يستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة ومحلية للغاية تستهدف بشكل ضيق مقاتلين وقادة محددين من حماس حسبما يقول العديد من كبار المسئولين في الإدارة لشبكة CNN.

ولكن مع دخول الحرب هذه المرحلة البرية الجديدة في الجنوب، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية.