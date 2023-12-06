الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسى: لا تحيز من الدولة ولا مخالفات قانونية فى دعايتنا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

نفى المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وجود أي تحيز من مؤسسات الدولة لصالح مرشحه، ردا على اتهامات أطلقها منافسه في السباق الرئاسي، وقال: "ليس هناك أي تحيز لأن مرشحنا ليس الأول الذي يترشح لفترة رئاسية ثانية وهو في المنصب، فهذا حدث في الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وغيرها من الدول".

وأضاف فوزي، أن الإعلام كان متوازنا في تغطية حملات جميع المرشحين، وأنه لم ير أي تمييز أو تهميش لأي منهم، وأشار إلى أن موظفي الدولة هم مواطنون لهم حق التصويت، لكنهم ممنوعون قانونا من استخدام المرافق أو الأموال العامة في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن حملته ملتزمة بالدستور والقانون وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنها تحترم قراراتها وتلتزم بتقديم الشكاوى إليها في حال وجود أي مخالفات.

وتابع فوزي، أنه لا يوجد أي تواصل بين حملته وأجهزة الدولة، وأنه لم يحضر أي مؤتمر للحملة أي مسؤول حكومي أو موظف عام، وقال: "نحن نتعامل مع مرشح له معايير وقيم أخلاقية عالية، ونحن نحترمها ونلتزم بها، وليس لدينا أي داعي أو مبرر لمخالفة القانون، وحتى لو كان الأمر من حقنا، ولكننا رأينا أنه قد يثير جدلا، فإننا نتجنبه ونميل للرأي القانوني الأحوط".

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