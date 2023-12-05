الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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3 محاور لبناء الإنسان.. عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسى يستعرض برنامجه الانتخابى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن رؤية الرئيس ترتكز على 3 محاور لبناء الإنسان المصري في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح "خليل" خلال حواره مع قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة "CBC"، أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعددية السياسية والحياة الحزبية والنظام الانتخابي واللامركزية والمشاركة الشعبية، خاصة من الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن الرؤية تهدف أيضًا إلى تحسين منظومة حقوق الإنسان والعدالة الناجزة وتمكين المرأة والشباب ومواصلة الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن الرئيس السيسي بدأ تنفيذ رؤيته قبل ترشحه لفترة رئاسية ثانية، من خلال الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من التيارات والأحزاب السياسية، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن الرئيس سيتبع توجيهات المجتمع المدني في إقرار ما تم الاتفاق عليه في الحوار.

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