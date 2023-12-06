الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن التصدى لهجمات روسية واسعة شرقى البلاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في قطاعات (كوبيانسك، ليمان، باخموت، أفدييفكا، مارينكا، شاختارسكي، زاباروجيا) شرقي البلاد.

 

وأوضحت الهيئة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"- أن 70 اشتباكًا وقع على مدار اليوم بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية، كما شنت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مناطق تجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس، علاوة على هجمات أخرى ضد مراكز القيادة و3 ضربات على أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات.

 

وأكدت الوكالة الأوكرانية أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد قصفت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية 6 مناطق لتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو، ومركز قيادة، ومستودع ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و11 قطعة مدفعية.

 

وشن الروس، حسبما ذكرت "يوكراينفورم" اليوم، 4 ضربات صاروخية و53 غارة جوية و59 هجومًا باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية، ما أوقع قتلى وجرحى مدنيين.

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