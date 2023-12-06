الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم يكشف لـ"الشاهد" كيف واجهت الوزارة إنكار الطلاب لكراسة إجابتهم؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام "البابل شيت"، في الثانوية العامة الهدف منه هو تقليل العنصر البشري والاعتماد على التصحيح الإلكتروني.

 

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الطلاب كانوا يشتكون أن ورقة الإجابة الأولى الخاصة بالبيانات تخصهم أما باقي ورق الإجابة فليس لهم، مؤكدًا أن نظام البابل شيت هو نظام اختيار من متعدد ولا يوجد فيه مضاهاة للخط ولذلك تم مواجهة هذا الظاهر بعمل باركود في الصفحة من فوق ومن الأسفل.

 

وأشار إلى أن إحدى الطالبات إدعت أن ورقة إجابتها من الأعلى تخصها أما باقي الأوراق لا تخصها وكانت لا تعرف قصة البار كود الثاني للتأكد من أن الورقة تخصها.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم ورقة الاجابة البار كود الثانوية العامة نظام البابل شيت

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