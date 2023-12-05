الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": أكثر من مليون نازح فلسطينى وصلوا جنوب غزة

الاونروا
الاونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل أكثر من مليون نازح فلسطيني إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال عدنان أبوحسنة، إن القوات الإسرائيلية تدفع الناس "ليس فقط إلى الجنوب، بل تدفع الناس إلى جنوب الجنوب"، في حديثه عن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في رفح. 

وواصل: "لدينا عشرات الآلاف من العائلات في الشوارع، وإنهم بالفعل يحتمون تحت أشياء عشوائية - قطع من النايلون والخشب، كما أنها تمطر الآن". 

مغادرة خان يونس 

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ووفقًا لمدير الوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة: "طلبت القوات الإسرائيلية من السكان مغادرة شرق خان يونس، ووصفت قلب مدينة غزة الجنوبية بأنها منطقة قتال خطيرة". 

وقال توماس وايت، في منشور على وسائل التواصل، "إنه طُلب من الناس الانتقال إلى رفح لتلقي المساعدة، لكننا غير قادرين على توفير المأوى لمئات الآلاف من النازحين داخليًا الجدد".

وقال القائد العسكري الإسرائيلي الأعلى إن قواته تطوق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن "المرحلة الثالثة" من الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت العديد من العناصر، بمن في ذلك كبار القادة، خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

بعد مرور 60 يومًا على بداية الحرب، قواتنا تحاصر منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي الوقت نفسه، نعمل على تعميق الإنجاز في الجزء الشمالي من القطاع. من ظن أن الجيش الاحتلال لن يعرف كيف يستأنف القتال بعد الهدنة فهو مخطئ. وتشعر حماس بذلك بقوة.

الأونروا فلسطين مليون نازح اللاجئين غزة

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