عضو التحالف الوطنى: نهدف تحقيق التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والفقر

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني مؤسسة كبيرة تضم أكثر من 250 ألف متطوع من مختلف المحافظات من أجل المساهمة في توصيل المساعدات إلى المناطق الأولى بالرعاية.

أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكد محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع الوصول للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات والقرى المصرية.

وأضاف في حديثه، أن التحالف الوطني كان له دور كبير في دعم المواطن المصري من خلال تقديم المواد الغذائية عن طريق مبادرة كتف بكتف، بالرغم من صعوبة الأحوال الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن التحالف الوطني عمل على إيجاد مصدر دخل ثابت للمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم الشديد في المحافظات والقرى المصرية، هذا علاوة عن التمويل الذي حدث للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

القضاء على الفقر والجوع

وذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على تحقيق أعمال التنمية المستدامة وسد احتياجات المواطنين، والقضاء على الفقر والجوع.