تحت رعاية التحالف الوطني.. حملة للتبرع بالدم لدعم لأهل فلسطين بالغربية

نظمت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية

وشهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية، للأشقاء الفلسطنيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر لمدة 3أيام وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين .

وأضاف أن الجمعية لعب دورًا رياديًا لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى ارسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات، والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالاضافة الى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.