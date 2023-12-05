الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت رعاية التحالف الوطني.. حملة للتبرع بالدم لدعم لأهل فلسطين بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.  

نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية

وشهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية، للأشقاء الفلسطنيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمر لمدة 3أيام  وذلك  للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.  

وأكد  محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين  .

وأضاف أن الجمعية لعب دورًا رياديًا لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى ارسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات، والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالاضافة الى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مظلة التحالف الوطني جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني والإغاثة الإنسانية القضية الفلسطينية المتطوعين

مواد متعلقة

"رياضة شمال سيناء" تطلق حملة تبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز شباب العريش

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة