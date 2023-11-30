الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة شمال سيناء" تطلق حملة تبرع بالدم للشعب الفلسطيني بمركز شباب العريش

التبرع بالدم
التبرع بالدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حملات للتبرع بالدم فى مراكز الشباب والأندية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتم تنظيم فعاليات حملات التبرع بالدم برعاية المديرية، وبالتعاون مع بنك الـدم والمصالح الحكومية بشمال سيناء، وبقيادة ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتم تنفيذ حملات التبرع بالدم بمركز شباب المدينة تحت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

واجب وطني وقومي تجاه أشقائنا الفلسطينيين

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة،  أنه تم  دعوة المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكدًا أن ذلك واجب وطني وقومي تجاه أشقائنا الفلسطينيين، والحملة التي أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، ويتم التنفيذ عن طريق إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد المصالح الحكومية وبنك الدم وشباب "yly".

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محافظة شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأشقاء الفلسطينيين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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