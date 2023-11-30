وكيل "شباب شمال سيناء" يعقد اجتماعًا مع شباب "YLY" بالمحافظة

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، ممثلي فريق "شباب يدير شباب yly"، بالمحافظة في حضور أحمد رمضان مسؤول الفريق بالمحافظة، وتناول الاجتماع الاستعدادات لانطلاق خطة عمل الفريق للموسم الأول بشمال سيناء.

أهمية دور الشباب والروح الجديدة في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، بأهمية دور الشباب والروح الجديدة في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، بالشكل اللائق فنيًا وتنظيميًا، مؤكدا على دعمة الكامل للشباب وتقديم كافة المساعدات للفريق ليقدم موسم جديد يليق بمستوى محافظة شمال سيناء وتحقيق أهداف ملموسة علي آرض الواقع.

وتحدث عبدالوهاب، عن الاحداث والفعاليات المتتالية لـمديرية الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأشقائنا الفلسطينيين، وتنظيم الفعاليات والحضور والثبات الذات وكيان الفريق الجديد، كما اعطي لهما مجموعة من النصائح الداعمة ونقل التجارب لتزيد منً خبراتهم وتقديرهم للمواقف التي تمر عليهم في الواقع.

وأكد حسن عبدالوهاب، الاستعداد التام والترحيب لجميع الشباب من كافة الفئات، وأن أبواب مديرية الشباب والرياضة بيت للشباب السيناوي مفتوح دائما، لتلقى الأفكار وتبنى المبادرات الشبابية التى تطلقها الوزارة.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف دمج الشباب والمتطوعين فى تنفيذ البرامج والأنشطة لخلق جيل قادر على القيادة.

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