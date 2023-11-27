شباب ورياضة شمال سيناء تعلن بدء أنشطة أندية النشء

أعلنت الإدراة المركزية للتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة بدء أنشطة أندية النش للعام المالي 2023/2024 وطلب مدربين أنشطة (رياضية -ثقافية -فنية) بمراكز أندية النش بالمناطق الآتية: العريش، نخل، الحسنة، الشيخ زويد، بئر العبد.

شروط القبول والتسجيل يتضمن:

- أن يكون مصري الجنسية

- أن يكون حاصل ع مؤهل عالي وخريج أحد الكليات المتخصصة

- أن يكون حاصل ع تقدير جيد ع الأقل

- أن لايزيد السن عن 45 سنه

- أن يكون لديه خبرة في مجال التدريب ورش العمل

- أن يجيد مهارات الحاسب الالي

- أن يتمتع بالياقة البدنية والصحية

-أن يمتك مهارات التواصل الاجتماعي

-القدرة علي إعداد تقارير والإحصاءات المتعلقة بالنشاط

- أن يقدم السيرة الذاتية مصحوبه بصورة ضوئية من الشهادات والمؤهلات الحاصل عليها

- ان يكون المقدم حاصل علي برنامجtot مع التقديم ما يفيد

- أن يلتزم بفترة التدريب ولدية القدرة علي العمل بإي مكان داخل المحافظة

- أن يجتاز المقابلة الشخصية

ويتم عقد المقابلات الشخصية يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل بمركز شباب مدينة العريش الساعه 5 مساءً.

https://forms.gle/nMJ4o2ohozuyXo2SA