الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» بمركز شباب شيبانة بشمال سيناء

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى، اللقاءات بمركز شباب شيبانة التابع لإدارة شباب رفح وبمشاركة واسعة لتنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، والذي ينفذ برعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ومن جانبه أكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكل المواطنين وللشباب خاصة تفعيلًا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب، وتحقيقًا للرؤية التنموية لاستراتيجية (رؤية مصر 2030).

كما أضاف أن المشاركة السياسية الشعبية الفعالة تظل رهينة بوجود الإنسان الواعى، حيث إن التنمية تتعلق أولا وأخيرا بالإنسان، لأنها تستهدفه وتستخدمه وتوجه نشاطاتها ونتائجها لتؤثر فى حياته حاضرًا ومستقبلا، ما يستدعى مشاركة الإنسان فى اختيارها وتوفير متطلباتها، وتعيين وسائلها وأساليبها وأهدافها، إن المشاركة السياسية هى جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية.

كما تطرقت اللقاءات التى أدارها أحمد حسني ياقوت دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة فى إطار التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مع ضرورة نشر الوعى والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك، لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

ينفذ ذلك اللقاء بإشراف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل الإدارة والمركز.

مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء الإدارة المركزية للتعليم المدني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

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