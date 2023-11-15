الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب العريش" تُنظم دورة لتعليم المشغولات اليدوية للفتيات (صور)

دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية

نفذ مركز شباب مدينة العريش التابع لإدارة شباب العريش بمحافظة شمال سيناء، دورة لتعليم المشغولات اليدوية للفتيات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية وزارة الشباب والرياضة، وتفعيل تمكين المرأة في المجتمع، لتصبح عضوا اكثر فاعلية في كافة نواحي الحياة.

وأوضح إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن مديرية الشباب والرياضة تتبنى فكر دعم للحرف اليدوية والتراثية للفتيات كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة، في اطار التنفيذ الفعلي لفكر وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط وانما لها دور اجتماعي مهم في نشر ثقافة العمل والابتكار.

وأشار “عبد الوهاب” إلى أن الاهتمام بتعليم الفتاة والمرأة وإكسابها مهن ذات طابع يدوي حرف مفيدة ممكن أن يتحول تعليم مثل هذه الحرف اليدوية، إلى مشروعات صغيرة مفيدة من الجانب الاقتصادي، وذلك يأتي ضمن أولويات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لافتا إلى أن دورات المشغولات اليدوية تكون مفيدة سواء للفتاة أو للأسرة. 

دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
دورة الحرف اليدوية
محافظة شمال سيناء مدينة العريش المشغولات اليدوية وزارة الشباب والرياضة مكين المرأة

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