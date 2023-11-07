شاب سيناوى: مصر تدعم القضية الفلسطينية من قلبها.. والرئيس السيسى صاحب رأى (فيديو)

مصر كان لها دور قوي في دعم القضية واهتمام كبير من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أشقائنا في فلسطين، ولكن رفض تمامًا لتهجير أهالي غزة وغلق القضية على ذلك.

قال أحد الشباب ويدعى محمود المأذون من محافظة شمال سيناء: «القيادة المصرية كان لها دور كبير جدًا في دعم القضية الفلسطينية، سواء دعم الغذاء وبمشاركة عدد كبير من الشباب أو المساعدات الطبية وغيرها، مصر كانت من أقوي الدول التي دعمت فلسطين».

وأضاف: «الرئيس السيسي كان دوره قويًا وواضحًا وهو حكيم وصاحب رأي وعارف كويس يتصرف إزاي وأوجه رسالة للشعب الفلسطيني يحافظ على أرضه ووطنه وميسمحش أبدًا بالتهجير لأي أرض أخرى».

وشهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المُحملة بالمساعدات الإنسانية واستعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح.

القوافل تواصل عبور معبر رفح

وأعلن التحالف عن نجاح عبور الدفعات المتتالية من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في العبور، عن طريق ميناء رفح البري إلى الشعب الفلسطيني في غزة.



وشملت الدفعة الثالثة عشرة شاحنات محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية.