الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يعلن مشاركته فى متابعة الانتخابات الرئاسية

المركز المصري للفكر
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية التي تجري على مستوي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتباره "كيانا وطنيا مستقلا"، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ويستعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من الخميس 7 ديسمبر 2023 بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، حيث سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية، وتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات. 

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت التصاريح اللازمة لفريق المتابعة الخاص بالمركز في وقت سابق أسوة بعدد كبير من المنظمات المحلية والدولية، التي سيكون لها حق المشاركة في متابعة الانتخابات، والتي تم نشرها في الجريـدة الرسمية بالقرار رقم 21 لسنــة 2023.


جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية؛ لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.

 

للفكر الانتخابات الرئاسية الدراسات الاستراتيجية الهيئة الوطنية للانتخابات شباب الباحثين

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