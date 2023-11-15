الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالمركز المصري للفكر يتحدث لـ "اكسترا نيوز" عن الدور المصري لحل القضية الفلسطينية 

القضية الفلسطينية 
القضية الفلسطينية 

تحدث علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن الدور المصري لحل القضية الفلسطينية، معلقًا “مصر دورها فعال ومؤثر بشكل كبير”.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترانيوز”، اليوم الأربعاء، يجب أن يكون مزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلى للقبول بوقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية للأزمة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي، متابعًا أن خلال الفترة الماضية اتضح عدم وجود ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلى والتي تسبب في مواصلة إسرائيل القصف العشوائي وهجماتها على قطاع غزة.

وأضاف، أن خلال الفترة الماضية الجميع توافق على سبل الرؤية المصرية فيما يخص حل الأزمة في قطاع غزة أولا حل الازمة الإنسانية ثانيا التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار التي تنادت به مصر لتتبناه القمم التي عقدت بشأن الأزمة الفترة الماضية.

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