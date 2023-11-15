وزير الدفاع الايرلندي يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قال ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى، أن بلاده طالبت بوقت إطلاق النار إنساني بحد وصفة في قطاع غزة.

ضرورة وقف إطلاق النار لمساعدة الأطباء

وتابع، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، اليوم الأربعاء، أن دبلن تريد إنهاء العنف والحرب، وقد تم التصريح بذلك علنا بسبب الوفيات من الأبرياء والأطفال والدمار الشامل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف، أنه مع قرب انتهاء الحرب يعني الأفضل للجميع لوقف نزيف الدم والدمار القائم، وإيرلندا تحاول استغلال وقف إطلاق النار الانساني لنري كيف سيتطور الأمر، وفي الواقع الحالي لابد السماح بدخول المساعدات إلى غزة وكذلك توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات؛ واصفًا الأطباء بأنهم “أبطال” بسبب تعرضهم لخطر يوميا ومع ذلك لا يدخرون جهدًا في عملهم.

وأشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار لمساعدة الأطباء لأنهم بحاجه الي الدعم الكامل وتوفير المستلزمات الطبية لهم ليتمكنوا لتمكنوا من القيام بعملهم.