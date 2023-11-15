الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية يشكر أيرلندا على موقفها الإيجابى تجاه قضايا المنطقة

سامح شكري، وزير
سامح شكري، وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه "تطرق مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى، إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين مع وجود إرادة سياسية وتوافق بوجود مجالات كثيرة نستطيع أن نرتقي بالتعاون في إطار خدمة مصلحة البلدين".

وتابع، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، أن دولة أيرلندا من الدول الفعالة في الاتحاد الأوروبي، وأيضًا علاقات مصر مع دول الاتحاد مجتمعة، بالإضافة إلى البرامج التي تتعاون مصر من خلالها مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أننا نتطلع بحكم علاقات أيرلندا للأوضاع في مصر والمنطقة بأن تكون داعمة لمزيد من تطور العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ونتطلع أن تستمر اللقاءات والزيارات فيما بيننا ونفعل إطار الحوار السياسي القائم ودورية انعقاده أن نسعي لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وشكر وزير الخارجية أيرلندا على مواقفها الإيجابية الدائمة تجاه قضايا المنطقة واهتمامها بتدعيم السلم والأمن.

ميهول مارتن وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندى مصر الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

مشرف الطوارئ فى مجمع الشفاء الطبى: جيش الاحتلال فجَّر أغلب بوابات المستشفى

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى على دير البلح ومخيم النصيرات فى غزة

القاهرة الإخبارية: السفير السعودى بالقاهرة يصل لمعبر رفح

مشرف الطوارئ فى مجمع الشفاء الطبى يكشف سبب صعوبة نقل جثامين الشهداء لدفنها

الاحتلال يستهدف منطق قريبة من المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

ارتفاع ضحايا جرائم الاحتلال بالضفة الغربية لـ197 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

مدير مستشفى الحسين: التطهير العرقي مستمر في قطاع غزة بالكامل

"القاهرة الإخبارية": الإعلام الفلسطينى يحذّر من ارتكاب مجزرة فى مستشفى الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

أسرة طالب تحرر محضرا ضد زميله ووالده للاعتداء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء