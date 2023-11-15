وزير الخارجية يشكر أيرلندا على موقفها الإيجابى تجاه قضايا المنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه "تطرق مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى، إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين مع وجود إرادة سياسية وتوافق بوجود مجالات كثيرة نستطيع أن نرتقي بالتعاون في إطار خدمة مصلحة البلدين".

وتابع، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، أن دولة أيرلندا من الدول الفعالة في الاتحاد الأوروبي، وأيضًا علاقات مصر مع دول الاتحاد مجتمعة، بالإضافة إلى البرامج التي تتعاون مصر من خلالها مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أننا نتطلع بحكم علاقات أيرلندا للأوضاع في مصر والمنطقة بأن تكون داعمة لمزيد من تطور العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ونتطلع أن تستمر اللقاءات والزيارات فيما بيننا ونفعل إطار الحوار السياسي القائم ودورية انعقاده أن نسعي لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وشكر وزير الخارجية أيرلندا على مواقفها الإيجابية الدائمة تجاه قضايا المنطقة واهتمامها بتدعيم السلم والأمن.