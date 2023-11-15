الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشرف الطوارئ فى مجمع الشفاء الطبى: جيش الاحتلال فجَّر أغلب بوابات المستشفى

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

كشف عمر زقوت، مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، عن آخر التطورات بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء.

وقال في تصريحات متلفزة نقلتها فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر أغلب بوابات مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى تناثر الشظايا على الموجودين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي اشتباكات داخل مستشفى الشفاء.

وأوضح أن جميع الموجودين داخل المستشفى محاصرون منذ 5 أيام وجميعهم يعرفون بعضهم البعض.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز العديد من النازحين من المتواجدين داخل مستشفى الشفاء، فيما جرَّدت المحتجزين من ملابسهم وهم معصوبو الأعين واقتادهم إلى جهة غير معلومة، بالإضافة إلى التعدي بالضرب على بعض الموجودين قبل اعتقالهم.

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