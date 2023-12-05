محافظ بني سويف يراجع خطة الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية

عقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، اجتماعًا لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

ناقش محافظ بنى سويف موقف جاهزية المقار الانتخابية ولجان الاقتراع والتصويت، والاطمئنان على توافر التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وتوفير التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.