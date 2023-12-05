محافظ بني سويف يتفقد عددًا من مقار اللجان وأماكن الاقتراع للانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المُقرر إجراؤها على مدار 3 أيام، بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، والتي كانت قد سبقتها أعمال التصويت والاقتراع للمصريين في الخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أحمد صادق مدير مرفق الإسعاف، ومسؤولى الكهرباء، والوحدة المحلية، والإدارة التعليمية.

وتفقد محافظ بني سويف عددًا من اللجان والمقار الانتخابية داخل بعض المدارس، للاطمئنان على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت

ووجه " غنيم" على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، عددًا من المقار الجاري تجهيزها لاستقبال الناخبين خلال فترة الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

واطمئن نائب المحافظ، على جاهزية اللجان ورفع كفاءتها من حيث جودة الإضاءة وأعمال السباكة، وتمهيد الطرق المؤدية لتلك اللجان، بجانب التأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.

173f48d8-f36e-4b73-8fb1-564beca2f3e8

06f271c0-0c7b-4021-a718-397b91cbb2d9

9bccc10b-15c9-4553-ad3d-edc411e50fb5

8a887fd5-e18f-488d-85a2-dcaa0f0bc0b3

63f5b571-0a3c-4635-8323-3cefd5df3511