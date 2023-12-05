رئيس جامعة بني سويف يكرم طالب لحصوله على لقب "أول عالم وميدالية ذهبية" بالمكسيك

قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بتكريم الطالب محمد عبد المنعم سيد من الفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في دولة المكسيك عام 2023. حضر التكريم الدكتور أيمن غنيم، رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيمان حسين نور الدين، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببني سويف.

أكد الدكتور منصور أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب المتفوقين رياضيا في جميع الألعاب الرياضية، بهدف مواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية. كما أكد أن تكريم المتميزين رياضيا يعد تحفيزًا لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المسابقات والبطولات القادمة.

يذكر أن الطالب محمد عبد المنعم هو أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وسبق له أن حصل على لقب أول عربي أفريقي في بطولة العربية الإفريقية. وقد حقق رصيده 6 ميداليات في هذه البطولة.