الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يكرم طالب لحصوله على لقب "أول عالم وميدالية ذهبية" بالمكسيك

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بتكريم الطالب محمد عبد المنعم سيد من الفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في دولة المكسيك عام 2023. حضر التكريم الدكتور أيمن غنيم، رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيمان حسين نور الدين، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببني سويف.

أكد الدكتور منصور أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب المتفوقين رياضيا في جميع الألعاب الرياضية، بهدف مواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية. كما أكد أن تكريم المتميزين رياضيا يعد تحفيزًا لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المسابقات والبطولات القادمة.

يذكر أن الطالب محمد عبد المنعم هو أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وسبق له أن حصل على لقب أول عربي أفريقي في بطولة العربية الإفريقية. وقد حقق رصيده 6 ميداليات في هذه البطولة.

منصور حسن رئيس الجامعة المكسيك طالب كلية تجارة

مواد متعلقة

حكاية وطن.. 1.8 تريليون جنيه لتحقيق طفرة حضارية فى الصعيد

محافظ بني سويف لأهالي الواسطى: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني"

“غنيم” يوجه بإطلاق قوافل مجانية لعلاج الرمد بقرى بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من منافذ للسلع ومعارض المنتجات

الكشف وتوفير العلاج لـ 800 مواطن في 7 تخصصات بقافلة ببني سويف

"حكاية وطن".. الصعيد يشهد تطورًا فى عهد الرئيس السيسى

"قومي المرأة" ببني سويف ينفذ أمسيات الأسرة المصرية بقرية اهوة

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 11 ألف مواطن بخامس أيام "بلدي أمانة"

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة