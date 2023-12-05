الهلال الأحمر الفلسطينى يُحذر من كارثة إنسانية فى غزة (إنفوجراف)

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ60 على التوالي، بعد هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا فقط.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز تصريحات الهلال الأحمر الفلسطيني حول الأوضاع في قطاع غزة..

الاحتلال يطلب من السكان التوجه إلى مناطق معينة ثم يقصفها.

نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الجرحى والشهداء في المناطق المستهدفة.

نحذر من أن قطاع غزة بأكمله يتعرض لحرب إبادة.

أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون للماء والطعام والوقود.. والمساعدات لا تلبي الاحتياجات اللازمة.

رب الأسرة يبحث عن وجبة واحدة فقط طوال اليوم لأطفاله في قطاع غزة.

الاحتلال طالب سكان خان يونس بإخلاء المدينة.

الاحتلال قام بقطع خدمات الاتصال والإنترنت عن غزة.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

هي جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، معترف بها رسميًا.

أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

تمارس نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مناطق تجمعات الشعب الفلسطيني. استنادًا إلى اتفاقيات جنيف.

تهدف إلى توفير الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والإغاثية للشعب الفلسطيني حيثما تواجدت الحاجة، وأينما كان، ولدرء المعاناة الإنسانية.

وسلطت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على دخول عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكرت في تقرير لها، عن مسئولين في الموقع تأكيدهم أن 20 شاحنة مساعدات دخلت غزة وعبر 5 جرحى إلى مصر عبر رفح، لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها لم تستقبل أي شاحنات مساعدات حتى الآن يوم الثلاثاء، في حين وصلت يوم الإثنين 75 شاحنة.

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 100 شاحنة عبرت الحدود يوم الإثنين، وأشارت إسرائيل إلى أنه تم تطهير 180 شاحنة في ذلك اليوم.