الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى يُحذر من كارثة إنسانية فى غزة (إنفوجراف)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ60 على التوالي، بعد هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا فقط.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز تصريحات الهلال الأحمر الفلسطيني حول الأوضاع في قطاع غزة..

  • الاحتلال يطلب من السكان التوجه إلى مناطق معينة ثم يقصفها.
  • نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الجرحى والشهداء في المناطق المستهدفة.
  • نحذر من أن قطاع غزة بأكمله يتعرض لحرب إبادة.
  • أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون للماء والطعام والوقود.. والمساعدات لا تلبي الاحتياجات اللازمة.
  • رب الأسرة يبحث عن وجبة واحدة فقط طوال اليوم لأطفاله في قطاع غزة.
  • الاحتلال طالب سكان خان يونس بإخلاء المدينة.
  • الاحتلال قام بقطع خدمات الاتصال والإنترنت عن غزة.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

  • هي جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، معترف بها رسميًا.
  • أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
  • تمارس نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مناطق تجمعات الشعب الفلسطيني. استنادًا إلى اتفاقيات جنيف.
  • تهدف إلى توفير الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والإغاثية للشعب الفلسطيني حيثما تواجدت الحاجة، وأينما كان، ولدرء المعاناة الإنسانية.

وسلطت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على دخول عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكرت في تقرير لها، عن مسئولين في الموقع تأكيدهم أن 20 شاحنة مساعدات دخلت غزة وعبر 5 جرحى إلى مصر عبر رفح، لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها لم تستقبل أي شاحنات مساعدات حتى الآن يوم الثلاثاء، في حين وصلت يوم الإثنين 75 شاحنة.

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 100 شاحنة عبرت الحدود يوم الإثنين، وأشارت إسرائيل إلى أنه تم تطهير 180 شاحنة في ذلك اليوم.

الهلال الأحمر الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الاحتلال الشهداء

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية