الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: دخول 20 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت معبر رفح لقطاع غزة

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على دخول عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح. 

وذكرت الشبكة في تقرير لها، عن مسئولين في الموقع تأكيدهم أن 20 شاحنة مساعدات دخلت غزة وعبر 5 جرحى إلى مصر عبر رفح، لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها لم تستقبل أي شاحنات مساعدات حتى الآن يوم الثلاثاء، في حين وصلت يوم الإثنين 75 شاحنة. 

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 100 شاحنة عبرت الحدود يوم الإثنين، وأشارت إسرائيل إلى أنه تم تطهير 180 شاحنة في ذلك اليوم.

شاحنات المساعدات التي تعبر المنطقة 

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وقبل هجوم 7 أكتوبر المقبل ، كانت حوالي 455 شاحنة مساعدات تعبر إلى المنطقة يوميًا، وفقًا للأمم المتحدة، وتمكن خمسة جرحى أيضًا من المرور عبر معبر رفح يوم الثلاثاء لتلقي العلاج في مستشفى مصري، وفقًا لمسئولين على الجانبين الفلسطيني والمصري من الحدود.

غزة قطاع المساهدات رفح سي ان ان

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