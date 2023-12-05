الشباب والرياضة تعلن انطلاق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة، وذلك في ضوء توجيهات د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للشمروع القومي لموهوبي كرة السلة، واختيار (12) مركز لتمثيل امشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة د.أشرف صبحي الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب، مشيرًا أن عمليات الانتقاء للاعبين ستخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلي التأهل إلي المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

وخلال اجتماع تنسيقي من مسئولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، تم الأستقرار علي مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/2024.

وتكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة (مرحلة البراعم) خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي، مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024 (دوري البراعم)، مرحلة الواعدين لمدة موسمين (مرحلة 14 سنة)، ومرحلة تحت 16 سنة (مرحلة التسويق) وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات: (البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء)، مراكز البنين (120) لاعب ب(7) محافظات، ومراكز البنات (60) لاعبة ب (4) محافظات، بإجمالي (180) لاعب ولاعبة في (11) محافظة.

وأكد وزيرالرياضة أن الدولة المصرية تدعم كافة الابطال وهناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب.