الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة تعلن انطلاق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

د.أشرف صبحي
د.أشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة، وذلك في ضوء توجيهات د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للشمروع القومي لموهوبي كرة السلة، واختيار (12) مركز لتمثيل امشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة د.أشرف صبحي الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب، مشيرًا أن عمليات الانتقاء للاعبين ستخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلي التأهل إلي المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

وخلال اجتماع تنسيقي من مسئولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، تم الأستقرار علي مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/2024.

وتكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة (مرحلة البراعم) خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي، مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024 (دوري البراعم)، مرحلة الواعدين لمدة موسمين (مرحلة 14 سنة)، ومرحلة تحت 16 سنة (مرحلة التسويق) وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات: (البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء)، مراكز البنين (120) لاعب ب(7) محافظات، ومراكز البنات (60) لاعبة ب (4) محافظات، بإجمالي (180) لاعب ولاعبة في (11) محافظة.

وأكد وزيرالرياضة أن الدولة المصرية تدعم كافة الابطال وهناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب.

صبحي القيادة السياسية للأبطال الموهوبين أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي

مواد متعلقة

دلفي يستضيف الأهلي.. والزمالك يواجه الصيد في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلي "رئيسة وزراء " الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية