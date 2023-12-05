الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الإسماعيلى والبنك الأهلى فى دورى نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

كشف فريقا الإسماعيلي والبنك الأهلي، عن تشكيلهما لمواجهتهما بعد قليل في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

 

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

 

حراسة المرمى: أحمد عبدالمنعم

 

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي

 

خط الوسط: مروان حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي

 

خط الهجوم: محمد عبدالسميع، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

 

خط الدفاع: محمد بسيوني، أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوبو

 

خط الوسط: سيرجي أكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي

 

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل، عماد فتحي

ويحتل فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز السادس عشر في جدول دوري نايل برصيد أربع نقاط من انتصار واحد والتعادل في مباراة واحدة وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفًا وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز.

ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين أمثال محمد هاشم بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز ومحمد فوزي ومحمد مخلوف للإصابة وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمود الشبراوي لأسباب فنية، فإن الإسماعيلي يسعى للعودة للانتصارات وتصحيح أوضاعه وتحسين مركزه في جدول دوري نايل.

حمزة الجمل حرص على رفع الروح المعتوية للاعبين، وطالبهم بالفوز على البنك الأهلي لمصالحة الجماهير وتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى ليس أفضل حالًا، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وسبع هزائم، وسجل سبعة أهداف ودخلت مرماه 11 هدفًا وبعد خسارة المباريات الخمس الأولى حقق الفريق فوزه الوحيد على المصري برباعية نظيفة لكنه عاد للهزائم وخسر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، لذلك يسعى لعودة للانتصارات للابتعاد عن المركز السابع عشر.

الاسماعيلى الإسماعيلي والبنك الأهلي البنك الأهلي دوري نايل

مواد متعلقة

دورى نايل: الطلائع يواصل حصد النقاط ويهزم بلدية المحلة بهدفين نظيفين

الإسماعيلى يواجه البنك الأهلى فى مباراة الجريحين بدورى نايل

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية