تشكيل الإسماعيلى والبنك الأهلى فى دورى نايل

كشف فريقا الإسماعيلي والبنك الأهلي، عن تشكيلهما لمواجهتهما بعد قليل في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

حراسة المرمى: أحمد عبدالمنعم

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي

خط الوسط: مروان حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي

خط الهجوم: محمد عبدالسميع، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد بسيوني، أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجي أكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل، عماد فتحي

ويحتل فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز السادس عشر في جدول دوري نايل برصيد أربع نقاط من انتصار واحد والتعادل في مباراة واحدة وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفًا وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز.

ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين أمثال محمد هاشم بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز ومحمد فوزي ومحمد مخلوف للإصابة وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمود الشبراوي لأسباب فنية، فإن الإسماعيلي يسعى للعودة للانتصارات وتصحيح أوضاعه وتحسين مركزه في جدول دوري نايل.

حمزة الجمل حرص على رفع الروح المعتوية للاعبين، وطالبهم بالفوز على البنك الأهلي لمصالحة الجماهير وتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى ليس أفضل حالًا، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وسبع هزائم، وسجل سبعة أهداف ودخلت مرماه 11 هدفًا وبعد خسارة المباريات الخمس الأولى حقق الفريق فوزه الوحيد على المصري برباعية نظيفة لكنه عاد للهزائم وخسر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، لذلك يسعى لعودة للانتصارات للابتعاد عن المركز السابع عشر.