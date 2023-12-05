الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن وقوع غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن رويترز، بأن قوات الاحتلال تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، مضيفةً أن قوات الاحتلال تتواجد في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت القاهرة الإخبارية، عرضت لقطات توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أثناء استهدافه مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء في غزة.

القاهرة الإخبارية غارات إسرائيلية محيط مجمع ناصر خان يونس جنوب قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يخوض أشرس يوم له فى المعارك منذ بدء العملية البرية بغزة

اليونيسف: وضع الأطفال فى غزة مأساوى.. وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع

“القاهرة الإخبارية”: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين "لا إمكانية لاستعادتهم جميعًا"

العاهل الأردنى: على العالم رفض أى محاولة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين قسرًا

"القاهرة الإخبارية": لقطات توثق استهداف الاحتلال لمركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء

الجيش اللبنانى: استشهاد عسكرى وإصابة 3 فى قصف إسرائيلى بـ"العديسة"

باحثة سياسية: نتنياهو يعلم أنه ستتم محاكمته عقب انتهاء الحرب والسجن مصيره

وزير المفاوضات الفلسطينى الأسبق: الحرب على غزة توسعت واتخذت أبعادًا جديدة

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

لو كان مهنيًا لنجا.. كيف أصاب أخصام عمرو أديب إعلامه فى مقتل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة