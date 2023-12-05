"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن وقوع غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن رويترز، بأن قوات الاحتلال تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، مضيفةً أن قوات الاحتلال تتواجد في قلب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت القاهرة الإخبارية، عرضت لقطات توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أثناء استهدافه مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء في غزة.