الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مقار مبيت قوات تأمين انتخابات الرئاسة

دمياط
دمياط

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ دمياط، مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية  تنفيذا لتعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن رفع درجة الاستعداد لتجهيز اللجان الانتخابية ومقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات داخل مدارس المحافظة.

وأجرى وكيل تعليم دمياط جولة ميدانية للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، رافقه خلال الجولة ربيع السادات مدير أمن المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة، مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بإدارات التعليمية فارسكور والسرو والزرقا، للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة، والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأوصى وكيل الوزارة، خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

أشار وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت كافة الأجهزة  والمديريات أن تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.

وحث علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم،  جميع العاملين وطلاب المدارس على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت كافة الأجهزة  والمديريات أن تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية في دمياط. 

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